(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nessun segno della presenza di Julianin tribunale anche oggi, nella seconda e conclusiva giornata didel ricorsodella sua difesa - ultima opzione disponibile di fronte alla giustizia britannica - contro la contestatissima procedura di estradizione dal Regno Unito negli Usa. Lo riportano testimoni presenti in aula, dopo che ieri la moglie, Stella, e gli avvocati difensori, avevano informato i due giudici d'appello che il giornalista e attivista australiano, cofondatore di WikiLeaks, "non sta bene" a causa delle conseguenze di 5 anni di detenzione dura nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh.

Assange di nuovo assente all'udienza finale a Londra: Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

