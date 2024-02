Assange | Conte | ' no a estradizione | faremo manifestazione'

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Sul caso dinon possiamo chiudere gli occhi. Stiamo parlando di un difensore della libertà di stampa, da 15 anni privato della libertà personale e rischia 115 anni di carcere in caso di. E per questo noi diciamo no alla suae vorremmo che tutti i giornalisti e tutte le forze politiche battessero un pugno. Organizzeremo unaper questo". Così Giuseppein diretta Fb. "Noi dobbiamo fare in modo che la libertà di stampa sia difesa ovunque".

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Sul caso di Assange non possiamo chiudere gli occhi. Stiamo parlando di un difensore della libertà di stampa, da 15 ...

Meloni, i sardi non meritano di essere cavie del campo largo: Lo abbiamo già visto il campo largo: quando metti insieme chi non ha una visione comune e sì e no si sopporta, i risultati sono quelli del Conte 2". Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia ...

Francesco Cundari: Linkiesta.it S.r.l. Newsroom: Via Ripamonti 1/3 – 20122 Milano Sede Legale: Via Brera 8 – 20121 Milano Numero di partita IVA e numero d’iscrizione al Registro Imprese 07149220969 del Registro delle ...

Venezuela: ex ministro degli Esteri nominato segretario alleanza paesi bolivariani: Caracas, 19 feb 19:14 - (Agenzia Nova) - Jorge Arreaza, ex vice presidente ed ex ministro degli Esteri del Venezuela è stato nominato oggi segretario generale della Alianza Bolivariana para Nuestra ...