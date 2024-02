Assange | conclusa l' udienza finale contro estradizione negli USA | esito in altra data La moglie | Protestare fino a liberazione

Julian Assange, concluse le udienze a Londra. Il verdetto sull’estradizione sarà annunciato nei prossimi giorni: Nel 2019 contro Assange sono stati formulati 18 capi di accusa e sono ... e Adam Johnson dell’Alta Corte di Londra si sono ritirati per deliberare dopo aver concluso due giorni di udienze. Secondo le ...

Julian Assange Assange: concluso l'appello finale, verdetto in altra data: Alla vigilia la moglie, Stella Assange, e gli avvocati difensori avevano informato i due giudici d'appello che Assange «non sta bene» a causa delle conseguenze di 5 anni di detenzione dura nel carcere ...

Ue: Gentiloni, Recovery ha attenuato impatto guerra in Ucraina, possibile aumento Pil 1,4 per cento nel 2026: Il Next Generation Eu ha attenuato gli impatti economici negativi della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il commissario europeo ...