Aspides | i dettagli della complicata missione europea contro gli Houthi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È unacomplessa questa Eunavfor(in greco significa scudo), approvata il 18 febbraio da parte dei Paesi dell’Unione, operazione alla quale ha dato il via il Consiglio affari esteri composto dai ministri degli esteri di tutti gli stati membri dell’Ue e alla quale è stato assegnato un budget iniziale di 8 milioni di euro e prevista una durata di almeno un anno. Ora i prossimi passaggi saranno le approvazioni del Consiglio europeo e del Parlamento. Complessa perché si tratta di un’operazione navale e militare per proteggere le unità mercantili che transitando nel Mar Rosso sono esposte agli attacchi dei ribelli, che fino a oggi hanno colpito una ventina di navi, delle quali una, la britannica Rubymar (battente però bandiera del Belize), è quasi affondata. L’incarico non prevede la ...

