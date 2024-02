Arsenal | esame Porto per sfatare il tabù Champions | i quarti di finale ai Gunners mancano dal 2010

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Zlatan Ibrahimovic e Leo Messi giocavano insieme a Barcellona, Arsene Wenger si affidava a Niklas Bendtner in attacco, mentre l’Inter di Josè Mourinho iniziava il suo cammino trionfale con Eto’o e Milito. Nel, anno dell’ultima partecipazione dell’aididiLeague, c’era decisamente un altro calcio e iquattordici anni dopo inseguono una qualificazione che sancirebbe il loro ritorno nel grande calcio anche a livello continentale. L’ostacolo agli ottavi è il, lo stesso del, e il primo atto del doppio confronto è in programma all’Estadio do Dragão. In Premier, sotto la guida di Arteta, l’è da tempo tornata nell’Olimpo, ma c’è da fare un altro step, stavolta in Europa, per ...