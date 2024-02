Arriva su iMessage PQ3 | il protocollo contro la minaccia quantistica I messaggi inviati oggi sono protetti contro gli attacchi del futuro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è stata la prima piattaforma di comunicazione ad integrare le crittografia end to end per i. Ora, dopo 13 anni, Apple ha aggiunto lo strato di sicurezza più complesso ed elaborato presente su un sistema distribuito su larga scala: con la protezione PQ3, Post Quantum Cryptography Level 3, ial sicuro anche daglidi domani....

