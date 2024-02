Arriva la classica Firenze-Empoli Parte il count-down verso il Tour

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) di Antonio Mannori Tutti in sella, torna la, giunta alla sua 37esima edizione. Aspettando ilde France, che partirà proprio dal capoluogo toscano il 29 giugno, sabato prossimo è tempo delladel ciclismo regionale e non solo, lapromossa dai compianti Paolo Marcucci e Renzo Maltinti nel 1988 e che da allora apre in Toscana la stagione dei dilettanti. Elite e under 23 (179 gli iscritti) pronti ad alzarsi sui pedali per dare vita alla gara organizzata dalla Maltinti Lampadari, dal Comitato Sport del Comune disezione ciclismo, con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di, dei comuni di. Ed è proprio qui, nella ...

Fujifilm X100 VI in prova: la macchina per i fotoamatori di ritorno che non si vogliono piegare alla fotografia da smartphone: E, grazie all'alta luminosità (F2.0) quest'ottica arriva a un livello di ISO minimo nativo di 125, ... Non è la classica "stampigliatura" sul vetrino alla "instamatic" per intenderci, ma proprio una ...

Queste persone non possono usare WhatsApp. Ecco cosa si rischia: ...messaggistica ha cambiato il canone di comunicazione in epoca moderna sostituendosi alla classica ... leggi anche WhatsApp, a marzo arriva una maxi novità mai vista prima Articolo originale pubblicato su ...

Musica: Cristiano De André in concerto in tutta Italia con "De André #DeAndré " Best Of Live Tour": ... che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouky, il ...