Arrestata in Russia una cittadina americana accusata di tradimento | aveva donato 51 | 8 dollari all’Ucraina – Video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unaè statadai servizi segreti russi. L’accusa? Avernel 2022 una somma pari a 51.8americani a Razom for Ukraine, un’organizzazione con sede a New York che fornisce aiuti umanitari in Ucraina. L’FSB riporta che la donna avrebbe partecipato a manifestazioni pro ucraine nel territorio americano. L’arresto è avvenuto a Ekaterinburg, nellacentrale, e rischia una condanna a 20 anni di detenzione con l’accusa di “”. Il motivo è semplice: la donna, identificata con il nome di Ksenia Karelina Khavana, ha la doppianzae russa. Al momento, le autorità russe hanno negato l’assistenza consolare dovuta ai cittadini americani in quanto ritengono di non ...