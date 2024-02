Arredo e design in mostra A Roma torna Casaidea

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), ladidella Capitale, si prepara a tagliare il traguardo delle 48 edizioni. E lo fa con tantissime idee su come ristrutturare l'abitazione e mette in evidenza le novità più grandi e le tendenze del settore. L'appuntamento da segnare sul calendario è dal 16 al 24 marzo quando, alla Nuova Fiera di(ingresso est),(organizzata da MOA Società Cooperativa) accoglierà i visitatori nei due padiglioni a disposizione, guidandoli alla scoperta delle ultime novità del settore. Saranno presenti le migliori aziende provenienti da tutta Italia che metteranno inle loro soluzioni per l'abitare. Molto spazio sarà dedicato anche all'artigianato, quello di alta qualità ovviamente che da sempre rappresenta maestria e tradizione del ...

Dal 25 febbraio Oknoplast torna on air con una nuova campagna multicanale: “Un pezzo di Design al prezzo di una finestra”: Milano, 21 febbraio 2024 – “Un pezzo di Design al prezzo di una finestra” è questo il ... stampa online e offline e mondo digital che punta al valore della finestra come complemento di arredo. Una ...

Arredo: cinque idee per regalare aria nuova al soggiorno: Cambiare arredo è fondamentale per dare una ventata d'aria nuova in casa. Per esempio, si può partire dal soggiorno perché non è affatto una missione impossibile. Rivestire a nuovo il locale dedicato ...

ArredareModerno: il punto di riferimento per architettura e interior design: ArredareModerno diventa punto di riferimento per gli studi di Architettura e Interior Design Scopri perché ArredareModerno si è affermato come punto di riferimento per ...