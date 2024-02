Arce Omicidio Serena Mollicone | giovedì nuova udienza | il dott Lavorino intanto annuncia querele VIDEO

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)– Proseguirà anche, in occasione della decimadel processo d’appello per l’di, lo scontro a distanza tra i consulenti indicati dalla difesa della famiglia Mottola e la Procura generale. Che la studentessa diil 1 giugno 2001 non sia deceduta all’interno della caserma dei Carabinieri l’aveva tenuto a L'articolo, ilTemporeale Quotidiano.