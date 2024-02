Aquilani all’attacco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Se il numero dei gol segnati equivalesse a un termometro per valutare lo stato di salute di una squadra, allora il Pisa risulterebbe una delle formazioni più in forma del campionato. E in parte è così. Prendendo in considerazione le ultime cinque giornate, soltanto il Palermo – protagonista di una grandissima cavalcata in questo avvio di 2024 – con tredici gol e lo Spezia di D’Angelo, anche loro in netta risalita, con undici, hanno segnato più del Pisa, terzo migliore attacco in questo frammento di campionato con dieci reti, al pari di Parma, Modena e Cosenza. Dieci gol in cinque partite. Un dato che acquista maggior risalto considerando che nelle precedenti venti partite ne erano stati realizzati appena venti. Un terzo del numero di gol totali la squadra dili ha messi a segno in questo lasso di tempo, passando da una media di un gol per partita, ...