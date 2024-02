(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A distanza di alcuni mesi dall’uscita, l’ultimo film del DCEU,2, è disponibile innegli Stati Uniti da questo fatidico giorno, il 27 febbraio Sono passati alcuni mesi da quando il DCEU è giunto alla sua fine. Una fine che, a parer nostro, ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Anche perché, secondo il nostro onestissimo parere, l’ultimo film di2 è davvero un bel film. Anzi, diremmo che è uno dei migliori che il DCEU abbia mai avuto il piacere di mostrare al cinema (potete approfondire l’argomento nella nostra recensione die il Regno Perduto). Dall’uscita del film, il 20 dicembre 2023, sono passati alcuni mesi, ma ora2 sarà intra pochi giorni. Precisamente il 27 febbraio, almeno per gli spettatori statunitensi. Il film ha ...

Il film Aquaman e il Regno Perduto sta per arrivare in streaming negli Stati Uniti : il 27 febbraio il sequel sarà disponibile su Max. Aquaman e il ... (movieplayer)

Aquaman 2: la data d’uscita dello streaming: A distanza di alcuni mesi dall’uscita, l’ultimo film del DCEU, Aquaman 2, è disponibile in streaming negli Stati Uniti da questo fatidico giorno, il 27 febbraio Sono passati alcuni mesi da quando il ...

Aquaman e il Regno Perduto: svelata la data di uscita in streaming negli Stati Uniti: Il film Aquaman e il Regno Perduto sta per arrivare in streaming negli Stati Uniti: il 27 febbraio il sequel sarà disponibile su Max.

Aquaman and the Lost Kingdom - Max Trailer: Aquaman and the Lost Kingdom - Max Trailer videoAquaman and the Lost Kingdom - Trailer Dai un'occhiata al nuovo trailer di Aquaman and the Lost Kingdom. Mostra 152 del nuovo action ...