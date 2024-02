Ape sociale 2024 | torna l’elenco esteso dei lavori gravosi Ecco la lista

APE sociale 2024 a 63 anni e 5 mesi: scadenza domande 31 marzo, 15 luglio, 30 novembre. Indicazioni nella CIRCOLARE Inps

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La Legge di bilancio del, nell’estendere l’Apefino al prossimo 31 dicembre, interviene modificando tanto i requisiti anagrafici richiesti per accedere al prepensionamento quanto le condizioni in cui devono trovarsi i potenziali beneficiari.La buona notizia del 20 febbraioè però un “dietrofront” sulladei, che sembrava dovesse essere ridotta di parecchio e che invece viene confermata con l’impianto in vigore nel 2022. La circolare Inps ufficiale sulle domande di APE(la numero 35 del 20 febbraio), interpreta le nuove disposizioni della Legge di Bilancioallacciandole alla normativa di riferimento sulle attività gravose. In sostanza l’istituto estende l’anticipo ...

