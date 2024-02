Anziana e abbandonata | Di questa gatta cerchiamo il padrone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Riconoscetemicia? Se sì, chiamate la Protezione animali di Legnano, e date tutte le informazioni possibili. Il canile e gattile di via Don Milani vi assicurerà l’anonimato. La Pal lancia un appello, dopo l’ennesimo abbandono, avvenuto lunedì. La responsabile dell’ente, Nelly Legnani, racconta: "Poco prima delle 13, un signore che passava davanti alla nostra sede ha sentito miagolare, e ha visto un trasportino con all’interno una. Ci ha telefonato, ha atteso pochi minuti l’arrivo di un nostro operatore e subito abbiamo preso in consegna l’animale e messo in sicurezza. C’era anche un bigliettino giallo, con scritto “Fiu e felu, negativa, 17 anni, mangia solo gastrointestinal”". In che condizioni è la micia? "Il pelo è malconcio, pieno di nodi. È unapersiana, e domani (oggi per chi legge, ndr) sarà visitata dal ...