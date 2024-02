Antipasto di Pasqua con le uova | tante idee semplici e veloci da realizzare

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Come base principale occorre la maionese, possiamo decidere di usare quella già pronta oppure realizzarla noi, il resto lo faranno lee le varie decorazioni. Maionese fatta in casa: 1 uovo 200 ml olio di semi di mais il succo di mezzo limone 1 pizzico sale Procedimento: Inseriamo l’uovo a temperatura ambiente nel boccale alto del mixer ad immersione. Uniamo il succo di limone ed il pizzico di sale e azioniamo le lame, aggiungiamo a filo l’olio e montiamo la nostra maionese. Maionese con yogurt non impazzisce mai Ingredienti: 3sode 50 ml di olio extravergine di oliva 1 cucchiaio di succo di limone BIO 2 cucchiai di aceto di mele q.b. sale 100 g yogurt greco al 5% Per il procedimento troverete la ricetta completa cliccando QUIdicon le...