Anita chiamata dagli autori del GF per il fazzoletto ricevuto dal fidanzato | “Non c’è scritto nulla”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Olivieri spezza la curiosità dei fan e racconta a Giuseppe Garibaldi cosa è successo dopo che il, durante la sorpresa al GF, le ha consegnato untra le mani: "Subito dopo in confessionale mi hanno chiesto di dargli il fazzolettino. Gli ho detto che non c'eraniente".

Anita Olivieri richiamata in confessionale per il fazzoletto lasciatole dal fidanzato Edoardo. Durante la puntata andata in onda il giorno di San ... (caffeinamagazine)

La produzione del Grande Fratello richiama Anita: spunta la verità sul fazzoletto-gate: Anita ammette tutto in una conversazione con Giuseppe, e dal confessionale viene fuori la verità sul fazzoletto. Ma sui social si scatena una guerra tra fandom ...

Anita richiamata dagli autori per il biglietto di Edoardo: ecco cosa è successo in confessionale: La giovane Anita Olivieri è stata richiamata in confessionale dagli autori del Grande Fratello Nella puntata del Grande Fratello andata ...

Anita e il fazzoletto-gate: qual è la verità Autori richiamano la Olivieri, svelato cosa c’è scritto: Al gieffino Anita ha raccontato tutta la verità ... Lui è così, non c’è niente da fare… Ani dice che subito dopo la sorpresa di Edo l’avevano chiamata in confessionale per fargli vedere il fazzoletto ...