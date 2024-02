Angelina Mango | “Sanremo 2024? Non pensavo di partecipare | figuriamoci vincere!” Poi svela perché ha scelto La rondine per la serata cover

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Momento d’oro perche non solo ha portato a casa la vittoria del Festival dima in questo periodo si sta preparando per l’Eurovision Song Contest. In una recente intervista al settimanale Chi, l’ex allieva di Amici ha parlato di come sta vivendo questi giorni tra gioie, impegni, interviste e organizzazione. Inevitabile è stato il commentare l’esibizione tanto sentita ed emozionante dellaha infatti fatto scendere le lacrime a tutto il pubblico con “La“, canzone scritta e cantata dal padre Pino. A tal proposito hato ill’ha scelta fra le tante canzoni: La vera scelta è stata quella di fare una canzone di ...