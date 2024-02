Angelina Mango | L' amore mi ha cambiata | la svolta è arriva ad Amici

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Le mie canzoni sono autobiografiche, seguono la mia crescita. Dieci anni fa ero più malinconica, poi sono cambiate tante cose in me, nel modo di affrontare la vita", così, vincitrice del 74esimo Festival di Sanremo nonché stella della musica italiana, ha descritto la sua arte. In...

Momento d’oro per Angelina Mango che non solo ha portato a casa la vittoria del Festival di Sanremo 2024 ma in questo periodo si sta preparando per ... (isaechia)

Angelina Mango: «Tornata a vivere grazie all'amore di Antonio. Quando ci lasceremo lo capirete in una canzone...»: Al settimanale Chi, Angelina Mango parla del suo successo, di come è tornata a vivere grazie all'amore di Antonio Cirigliano. A Sanremo è stata la settimana più bella e dice grazie a quattro donne ...

Sanremo 2024, chi ha vinto “davvero” il Festival e domina stream e tour: Stando ai dati di ascolti sulle piattaforme e alla radio non è necessario salire sul podio di Sanremo per ottenere successo ...

Angelina Mango: “Sanremo 2024 Non pensavo di partecipare, figuriamoci vincere!”. Poi svela perché ha scelto La rondine per la serata cover: Momento d'oro per Angelina Mango che non solo ha portato a casa la vittoria del Festival di Sanremo 2024 ma in questo periodo si sta ...