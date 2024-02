Ancona | studente si getta dal terzo piano | preside o prof | in quel liceo chi ha mentito deve eclissarsi

Ancona, studente 14enne si getta dal terzo piano dopo un 2 in geometria. Il padre: 'È vivo per miracolo. Non giudico, questa storia ...: È caduto sabato mattina dal terzo piano del suo liceo scientifico, il Savoia , ad Ancona , e ora è vivo per miracolo. Lo studente di 14 anni precipitato nel vuoto per dieci metri aveva deciso di togliersi la vita dopo un'interrogazione di geometria andata male, valutata dall'...

Ancona, un 14enne si butta dalla finestra dopo un due a scuola. La procura indaga per istigazione al suicidio: ...anni è caduto dalla finestra del terzo piano dell'Istituto superiore "Savoia - Benincasa" di Ancona ... che hanno raccolto alcune testimonianze e sequestrato il cellulare e il quaderno dove lo studente ...

Studente cade dalla finestra della scuola, le sue parole e il messaggio d'addio: 'Ho preso due, mi sento un fallito': "Apprendo con sgomento e angoscia della caduta di uno studente dal terzo piano di una scuola di Ancona. In attesa di capire come siano andati i fatti, esprimo tutta la mia vicinanza al giovane ...