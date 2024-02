Ancona | 14enne scrive un messaggio e il pin del telefono e si lancia dalla finestra della scuola

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Unsi ètosua, l’Istituto superiore Savoia-Benincasa di, sabato 17 febbraio, gettandosi dal terzo piano e atterrando sul terreno dopo una caduta di 10 metri, per aver ricevuto un 2. Il, che frequenta il primo anno dello scientifico con indirizzo informatico, è ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette, e ha riportato alcuni traumi e fratture, ma il giovane non è in pericolo di vita. Il padre del ragazzo ha fatto sapere al Corriere Adriatico che il figlio era “mortificato da quel 2. Si è pentito del gesto estremo che ha compiuto, non accadrà più”. I carabinieri, guidati dal colonnello Emanuele Fanara, hanno raccolto alcune testimonianze e sequestrato il cellulare e il quaderno ...