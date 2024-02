Ammirateli | non sfamateli Intossicati da pane e pizza | due cigni salvati in extremis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È un appello particolare quello lanciato dai volontari del rifugio Miletta di Agrate Conturbia e riguarda i, gli eleganti volatili perfetti per le favole e sempre capaci di affascinare, ammirandoli scivolare sull’acqua. "Non date, biscotti, pizze", è l’invito ai cittadini che arriva dagli operatori del rifugio dove l’altro giorno sono stati, fortunatamente,due esemplari, recuperati sull’alzaia di Sesto Calende. Un intervento urgente perché i dueerano in gravi condizioni a causa di un’intossicazione alimentare. Casi non rari perché molte persone, a volte genitori con i bambini, compiono il gesto di lanciare pezzi dio biscotti proprio ai, un gesto che diverte i piccoli ma di cui ignorano le gravi conseguenze. "Quel cibo è dannoso, provoca il ...