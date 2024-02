Amalfi si mobilita per Stella | una bambina con una rara malattia neurodegenerativa

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)(nome di fantasia) è unadella Costieratana con unache provoca crisi epilettiche generalizzate eludendo progressivamente le capacità motorie e cognitive. Ad oggi lanon è ancora curabile. Per questo la famiglia diha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per la ricerca. “è in attesa per una terapia sperimentale rivoluzionaria. C’è una grande speranza che la terapia possa essere pronta al più presto almeno per la somministrazione in forma compassionevole – scrive il papà disulla piattaforma – C’è speranza anche sulla terapia genica perché la ricerca in tal senso è già abbastanza avanzata sia in Italia che all’Estero. Un’alba di ...