Alleanza pediatri-dentisti La bocca si cura da piccoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "I bambini italiani, in età prescolare, hanno una o più carie dentali. La carie è la malattia più diffusa e inguaribile, e al tempo stesso la più facile da evitare, attraverso l’igiene orale e l’igiene alimentare". Il dottor Maurizio Rosmarini (nella foto), specializzato in odontoiatriaca e con studio in città, era tra i relatori di un prestigioso convegno tenutosi qualche giorno fa al Collegio Rosmini di Domodossola. Promosso da Pediacoop (Società cooperativa di medici specialisti) e Associazione scientifica Zero-20-32, a tema "Nuova comunicazione per la prevenzione sanitaria". Per il medico è fondamentale il dialogo fra pediatra e odontoiatra. "Il pediatra può dedicare una parte della sua attività alla valutazione del bambino sano, a 3 anni - ha affermato -. Attraverso una piattaforma dedicata, può scattare quattro fotografie del bimbo, poi analizzate da ...