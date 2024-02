Allarme vigoressia tra i giovanissimi | “La fissazione esagerata per il fitness e i muscoli si fa viva già a 14 anni Ecco cosa si rischia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I disturbi alimentari sono in crescita nei ragazzi. La soglia dell’età si abbassa sempre più e, in particolare, i problemi e la richiesta di aiuto, rispetto al passato, aumentano da parte del sesso maschile. Se prima i disturbi del comportamento alimentare iniziavano a presentarsi in intorno ai 16/17, ora già la fascia dei 12/14 manifesta i primi sintomi. Si tratta di ragazzi che fanno i conti con un fenomeno nuovo: la. “Si tratta di una forma di dismorfofobia, ovvero un disturbo dell’immagine corporea, caratterizzato dalla continua preoccupazione per il proprio fisico, che si vede poco muscoloso”, spiega al FattoQuotidiano.it il professor Rolando Bolognino, biologo nutrizionista ed esperto in alimentazione sportiva. “La ricerca di una forma fisica che rispetti standard di elevata prestanza fisica e ipertrofia muscolare, spesso si ...