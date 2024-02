Allarme smog | da sport all’aperto a mascherina in bici | cosa fare e cosa no

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – Cautela per le corse nei parchi cittadini e negli spostamenti incletta in presenza di livelli elevati di. L’aria inquinata che attanaglia in questi giorni le città, in particolare in Lombardia e Pianura Padana, invita a qualche attenzione in più per proteggere la nostra salute. “Nelle ore di punta, quando l’aria è più inquinata, non è consigliabile”. E per chi si sposta incletta “l’uso di mascherine Ffp2 può essere d’aiuto”. Così come è meglio “non portare i bambini al parco nelle ore e nelle aree a maggior rischio. E, se si può, è utile portarli in gita fuori città nel weekend”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Carlo Vancheri, docente di Malattie respiratorie all’università di Catania e past president della ...