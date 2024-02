Alla scoperta del pappagallo Ara | come allevare queste maestose creature

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) I pappagalli Ara sono esemplari di grandi dimensioni, particolarmente maestosi e appariscenti grazie ai toni vivaci della loro livrea. Appartengonofamiglia degli Psittacidae e sono molto impegnativi da gestire. Dunque, se stai pensando di accoglierne uno in famiglia, questa guida è proprio quello che fa per te: scoprirai con noi caratteristiche e curiosità di uno degli uccelli più iconici che esistano al mondo. Le origini delAra: dove vive in natura? I pappagalli Ara sono nativi delle regioni tropicali dell’America centrale e dell’America meridionale,il Messico e l’Argentina, concentrate soprattutto lungo il Rio delle Amazzoni e al confine fra Colombia e Panama. Le loro radici affondano nelle foreste pluviali e nelle aree boschive di questa vasta regione geografica. In generale, l’Ara è un volatile versatile ...