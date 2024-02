Alla Cbr servono operai e tecnici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Cbr abbiamo la fortuna di essere, nonostante le dimensioni, una grande famiglia." Nel presentare la Cooperativa braccianti riminese, di cui è presidente, Valerio Brighi non nasconde l’orgoglio e il senso di appartenenza. "Il fatto di essere una cooperativa incentrata sulla persone – prosegue – crea legami che rimangono nel tempo, con dipendenti e soci che raramente scelgono di lasciarla per altre occupazioni." Fondata nel 1946 da otto soci cooperatori, la Cbr oggi conta 125 soci su un totale di circa 260 dipendenti. Cbr si occupa di infrastrutture e opere stradali e opera su tutto il territorio nazionale, concentrando principalmente l’attività in Emilia Romagna nel settore delle infrastrutture edili e, in particolare, nella costruzione e manutenzione di opere stradali. "Nonostante la fedeltà dei nostri collaboratori, – spiega Brighi – il problema del ricambio ...