Alimentare e acconciatori | La burocrazia è infernale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La riforma del titolo V, promossa nel 2001, ha generato un quadro normativo e amministrativo complicato per il settore dell’artigianato e delle Pmi. "Con il decentramento promosso dalla riforma – spiega il presidente di Cna Grosseto Riccardo Breda – la condizione delle imprese si è complicata, generando spesso la mancanza di standard uniformi, generando nuovae un ampliamento della frammentazione che di certo non è a vantaggio né dei consumatori né tantomeno delle imprese". Una situazione particolarmente complessa, dunque, messa in evidenza anche dall’indagine dell’Osservatoriodi Cna e relativa all’impatto della riforma del titolo V su otto mestieri:con consumo sul posto, l’installazione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici, i tatuaggi, i piercing, l’acconciatura, l’estetica, la ...

Prorogato di due anni il blocco delle licenze in centro storico: ...e/o di vendita (commerciale e/o artigianale) alimentare ad altra attività non alimentare già ... attività commerciali di vendita accessori per acconciatori, acconciatori. ...

A Borgo bilancio positivo del commercio: nel 2023 venti aperture e dodici cessazioni: Nel dettaglio le nuove aperture del 2023: otto negozi di vicinato non alimentare, tre gli estetisti, due gli acconciatori, due le attività di somministrazione, un tatuatore, un artigianato non ...

Chi e come deve fare domanda il 5, 7 e 12 febbraio per il decreto flussi 2024 Procedura, regole e tempi: ... come, settore edile, turistico - alberghiero ma anche: di autotrasporto merci per conto terzi; idraulici ed elettricisti: meccanica; pesca; acconciatori; telecomunicazioni; alimentare; cantieristica ...