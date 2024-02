Alexis Sanchez fa un gesto a Simeone nel recupero | non riesce a contenere la sua autostima

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Sánchez è entrato in campo al minuto 88 di Inter-Atletico Madrid e si è fatto notare per un episodio con

Secondo quanto riportato dalla stampa Cile na, il tecnico dell’Al-Ittihad Marcelo Gallardo, avrebbe contattato Alexis Sanchez per convincerlo a ... (sportface)

Alexis Sanchez è sempre più lontano dall' Inter . Secondo Sky Sports, lo staff del cileno sarebbe a Londra per trattare con... (calciomercato)

Al Tardini di Parma l’amichevole Albania-Cile il 22 marzo: A fine marzo la Serie B andrà in pausa per una settimana, ma l'”Ennio Tardini” di Parma rimarrà aperto per una partita di respiro internazionale. Lo stadio cittadino, infatti, ospiterà due nazionali, ...

Inter, caccia alle punte: le novità in arrivo: Inter, a fine stagione via Alexis Sanchez e forse Marko Arnautovic. Dopo Mehdi Taremi obiettivi chiari. Tutti i dettagli.

Inter, dal Cile scuotono Alexis Sanchez: i fan hanno questo messaggio – FOTO: I tifosi dal Cile caricano Alexis Sanchez, ecco cosa scrivono all’attaccante dell’Inter sotto il post della società nerazzurra Tutti pazzi per Alexis Sanchez. Oramai è risaputo, ma per i pochi che no ...