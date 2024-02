Alex Transfiguration-Mavlon in tv | data | orario e diretta streaming quarti Torneo di Viareggio 2024

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)sarà visibile in tv? Ecco le informazioni sudel match valido per idi finale deldi. A Lerici, in località Falconara, al Campo sportivo “Bibolini”, tra due formazioni straniere ma negli ultimi anni habitué di questa manifestazione, ci sono in palio le ambite semifinali. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 15 di giovedì 22 febbraio,tv e– stando alle informazioni attuali – non disponibili. SportFace.

Alex Transfiguration-Honved sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale , orario e diretta streaming del match valido per il Torneo di ... (sportface)

Tutte le informazioni sulla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Rukh Lviv-Alex Transfiguration , match valevole per gli ottavi di finale ... (sportface)

Ecco gli Ottavi di Finale della 74esima della Viareggio Cup: ...CITY Viareggio (LU) / Centro sportivo "Marco Polo Sports Center" (ore 14.30) (Sintetico) TORINO - LUCCHESE Empoli (FI) / Campo sportivo "Biagioli" (ore 15) (Sintetico) RUKH - ALEX TRANSFIGURATION ...

Viareggio Cup, le squadre del gruppo A qualificate agli ottavi: ... i nigeriani del Beyond Limits (vincitori, come gli ungheresi, del proprio girone), gli americani del Westchester United, i nigeriani dell'Alex Transfiguration (secondi, come i viola), mentre ...

Torneo di Viareggio 2024: la Fiorentina crolla contro il Beyond Limits, Sassuolo primo nel girone: In questo raggruppamento, fondamentale per entrambe l'1 - 1 tra Alex Transfiguration e Honved: Nagy risponde a Okoro, ungheresi primi nel girone e nigeriani secondi e dunque anch'essi agli ottavi. ...