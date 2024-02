Alessandra Todde | Io sono antifascista | il mio avversario si fa chiamare Trux I sardi sceglieranno il cambiamento

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Intervista alla vicepresidente del M5s, candidata del campo largo alla guida della Sardegna: "Chiunque voti per Soru sta dando una mano alla destra". L'appoggio di Conte e Schlein e le ricadute nazionali? "Felice per il sostegno, ma il mio non è un laboratorio e inoncavie, vinceremo solo per loro"

Renato Soru , candidato alle elezioni Regionali in Sardegna, ha rivolto un appello ad Alessandra Todde per trovare una mediazione e un compromesso per ... (247.libero)

Giuseppe Conte , candida ndo Alessandra Todde in Sardegna , manda in soffitto due regole auree del M5S che aveva già mezzo abbattuto (ilgiornale)

Sardegna: Bersani, 'Soru non può vincere ma può far perdere, sardi sanno posta in gioco': Stiamo parlando di una riscossa sarda, punto e basta. Effettivamente in Sardegna c'è stato un pezzo del mondo democratico che non ha seguito il progetto di Alessandra Todde e questo, personalmente, mi ...

Todde risponde a Meloni da Nuoro: "Nostri valori alternativi a vostri": Cara Meloni, siamo già stati terra di sacrificio, non torneremo ad esserlo”. Lo afferma La candidata del campo largoa Alessandra Todde dal palco di Nuoro. “Il governo Meloni quanto ha stanziato per la ...

Sardegna, Schlein: Meloni sa che per 5 anni hanno fatto disastri: Roma, 21 feb. (askanews) - Giorgia Meloni in Sardegna ha "attaccato le opposizioni, i governi precedenti, Alessandra Todde, ma non è riuscita a rivendicare un solo risultato del governo della destra ...