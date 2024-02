Alcaraz si ritira per infortunio a Rio | Sinner verso il secondo posto nella classifica mondiale

Alcaraz si ritira a Rio, Sinner 'vede' il numero 2

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) AGI - Carlossidopo due game al debutto al torneo di Atp 500 di Rio de Janeiro contro il brasiliano Thiago Monteiro (117 al mondo) per unalla caviglia e perde 300 punti in(difendeva la finale del 2023 quando perse contro Cameron Norrie per 5-7 6-4 7-5). Adesso Jannikpotrà tentare il sorpasso e diventare il primo italiano n.2 del mondo già ad Indian Wells: l'azzurro è distante ora appena 535 punti e difende la semifinale, mentrenel 2023 vinse il titolo in California e ha quindi 1.000 punti da difendere il mese prossimo in California. La partita sul campo in terra battuta del Jockey Club Brasileiro a causa della pioggia è iniziata con un ritardo di tre ore, ma l'non sembra comunque dovuto alle condizioni ...