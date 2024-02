Alcaraz si ritira a Rio col “fiato sul collo” | Sinner punta la top 2 | prima chance sorpasso a Indian Wells

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)la paura, poi un lieve sospiro di sollievo aspettando gli esami strumentali. L’infortunio di Carlos, che lo ha costretto arsi al primo turno del torneo 500 di Rio de Janeiro contro Thiago Monteiro, non è grave. Lo conferma lo stesso staff medico del fuoriclasse spagnolo, chedi giocare in un’intervista a Marca aveva confessato di “sentire ilsul” di Jannik, numero 3 del ranking mondiale e a caccia delle prime due posizioni occupate dallo stessoe da Novak Djokovic. Lo spagnolo deve sottoporsi ad una risonanza magnetica in giornata a Rio de Janeiro per valutare la reale entità dell’infortunio. Non c’è preoccupazione edovrebbe essere pronto per l’esibizione a Las Vegas del 3 ...