Alberi abbattuti per la pista da bob a Cortina | il violoncellista Mario Brunello suona in segno di protesta | “Un ultimo canto per la foresta che muore”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Sono qui per dare voce a questi larici, che sono qui da secoli, e non hanno avuto l'opportunità di vivere con la musica, ma una voce dovrebbero averla e dovrebbero essere ascoltati”, ha detto il musicista

cantieri aperti per il Restyling della città in più zone del territorio e tra realizzazioni di nuovi parcheggi e rigenerazioni del piazzale ... (ilgiorno)

"Sono qui per dare voce a questi larici, che sono qui da secoli, e non hanno avuto l'opportunità di vivere con la musica, ma una voce dovrebbero ... (repubblica)

Alberi abbattuti per la pista da bob a Cortina, il violoncellista Mario Brunello suona in segno di protesta: Ha preso il violoncello e ha suonato "una richiesta di pietà per questi larici". È del violoncellista Mario Brunello la singolare protesta messa in atto questa mattina al cantiere della futura pista ...

L'abbattimento dei larici a Cortina per fare spazio alla realizzazione della pista da bob Video: CORTINA - L'abbattimento questa mattina, 21 febbraio, dei larici a Cortina per fare spazio alla realizzazione della pista da bob. E' stimato che siano 500 gli alberi da tagliare, tra ...

Progetto piazza S.Lorenzo, Rifondazione: "Storici pini abbattuti, capitale del verde non può accettare questo scempio": Ed è evidente che una città che si autoproclama la “capitale europea del verde” non può accettare questo scempio che invece di aumentare in città le aree a verde e la presenza di alberi di dimensioni ...