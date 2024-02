(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Attesi in fiera oltre 20.000 operatori dal mondo Si è aperta oggi l’ottava edizione di, ildel. Padiglioni gremiti, 768 espositori (650 nell’edizione precedente), il 21% dall’estero. “Green, sostenibile e smart: questo è il futuro che stiamo disegnando per le imprese, il comparto e il Paese”, affermano gli organizzatori.

Smog, Coldiretti lancia piante mangia polveri e salva polmoni: E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’inaugurazione di Myplant&Garden di Milano dove sono esposte, in collaborazione con Assofloro, le specie di piante più adatte a catturare i gas a ...

Al via Myplant & Garden, il salone internazionale del verde, baluardo antismog': Si è aperta oggi l’ottava edizione di Myplant & Garden, il Salone internazionale del Verde. Padiglioni gremiti, 768 espositori (650 nell’edizione precedente), il 21% dall’estero. “Green, sostenibile e ...

Russia: Renzi, ‘Meloni parlava come Salvini e Conte ha portato soldati russi in Italia’: Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Nel 2015 ero in visita ufficiale da Putin come capo del Governo e nonostante questo mi sono fermato a deporre un mazzo di fiori sul luogo dell’omicidio del predecessore di ...