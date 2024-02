Al Museo irpino “Suoni di memoria per la Pace”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlè lieto di ospitarediper la, un concerto a cura dei maestri e gli alunni del liceo musicale ‘’P.E. Imbriani ‘’ di Avellino. Si esibiranno le classi di chitarra del prof. De Lorenzo e Ciancia, la classe di oboe come la professoressa Francesca Infante, la classe di fisarmonica del prof. Armando Rizzo, la classe di clarinetto del Prof. Pietro Mariconda, la classe di Musica da camera del prof. Vincenzo Ferrante, il corso di musica d’insieme fiati della prof.ssa Caterina D’Amore, il corso di musica d’insieme per archi del prof. Giuseppe Pascucci, la classe di esercitazioni corali della Prof.ssa Daniela Del Monaco, la classe di musica da camera del prof. Vincenzo Ferrante ed infine un ensamble di flauti. Nelle performance molti saranno ...

Verso le elezioni, lavori in corso nelle sedi: Torrette senza seggi: Mancano meno di quattro mesi alle prossime elezioni amministrative nel comune di Mercogliano, uno dei più grandi al voto in Irpinia dopo il capoluogo. Ma c’è un problema ...

Ariano Irpino: il Tribunale delle illusioni: Aleandro Longhi Siamo ormai in clima elettorale, a giugno si svolgeranno le elezioni europee: puntuale, come sempre, Forza Italia ha cominciato a svolazzare per cercare il consenso. Stavolta l’occasio ...

Mostra di Milo Manara ad Avellino con illustrazioni celebrative su Mozart: Presso il Museo Irpino, il calendario espositivo annuale si arricchisce di un appuntamento eccezionale: un’omaggio a Milo Manara, uno dei maestri indiscussi del fumetto. Milo Manara – Così fan tutte.