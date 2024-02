Aguzza la vista

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #navalny #assange #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Banconote da 200 euro nascoste in giro per Roma: come funziona il gioco e dove trovarle: Cashdrop gioca a nascondere banconote da 50 e 200 euro in giro per Roma. La sfida è: “Chi le troverà per primo”. Ma gli utenti ironici non ci credono: “Sempre la stessa banconota”.

Inter-Atletico, 14 anni dopo: l'incrocio in Supercoppa e l'amichevole che lanciò Lautaro: Le due squadre si sono affrontate anche in amichevole nel 2018, in estate, quando Lautaro Martinez era arrivato da poche settimane. La gara finì 1-0 per i nerazzurri e proprio l'argentino segnò un ...

La passerella più bella da percorrere, a due passi dall’Italia: vista spettacolare: La passerella più bella da percorrere a pochissima distanza dall'Italia ma non tutti ne conoscono l'esistenza, un luogo magico ed incantevole ...