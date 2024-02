Agricoltura bio sul 18 | 7% dei terreni agricoli in Italia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel 2022 l'biologica interessava il 18,7% della superficie agricola utilizzata (Sau) e il 7,3% del numero di aziende agricole. Negli ultimi 32 anni l'andamento è stato crescente sia in termini di operatori sia di superficie coltivata, in controtendenza rispetto allo storico declino della superficie agricola. Lo rivela il 4/o Rapporto Ambiente Snpa, presentato oggi a Roma. La ricerca ricorda che l'obiettivo del Piano strategico nazionale politica agricola comune 2023 - 2027 è destinare il 25% deiall'biologica entro il 2027, più ambizioso rispetto all'analogo obiettivo definito dalla Strategia Farm to Fork, fissato al 2030.

