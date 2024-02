Addio a Stefano Rosini | Esempio per i volontari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) di Laura Valdesi SIENA "Erano almeno venti anni che non prendevo l’influenza ma come questa non la auguro a nessuno", scherzavacon un post su Facebook la vigilia di Natale. Un’influenza che invece si è complicata portando via alato un pezzo da novanta. Una roccia. Pratico e operativo. Quando c’era da dare una mano non si tirava mai indietro. La prematura morte di, 51 anni – che è stato coordinatore provinciale de La Racchetta, associazione in prima linea nella protezione civile anche durante il covid, tra l’altro fondatore della sezione di Siena – ha colpito tanti. Tutti. Perché era un "guerriero", lo descrivono nella pioggia di messaggi sui social e di vicinanza alla famiglia. Lascia la compagna e tre figli piccoli che avevano ancora bisogno di babbo. Che nel ...