Addio a Maria Venturi | giornalista e scrittrice Sua l' iconica Posta del cuore

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Scomparsa all'età di 90 anni la grandee sceneggiatrice. A lei si deve la nascita delladele di grandi fiction come "Incantesimo" e "Orgoglio"

L' avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi è morto all'età di 92 anni , in seguito ad un malore improvviso mentre partecipava a un convegno organizzato ... (ilgiornaleditalia)

Il Paradiso delle signore anticipazioni oggi 14/02: Matteo parte per l’America. Addio a Maria! Il 14 febbraio è pronto a regalare emozioni forti ... (termometropolitico)

Marco Borriello, spesa da single a Milano: la nuova vita dopo l'addio a Ibiza: L'ex attaccante di Milan e Juventus, Marco Borriello, ha detto addio alle tentacolare Ibiza per far ritorno a Milano e rimettersi in gioco. Chi lo ha pizzicato a fare la spesa da single... Marco ...

È morta Maria Venturi, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice di "Incantesimo": La giornalista e scrittrice Maria Venturi, nota come autrice di romanzi particolarmente apprezzati dal pubblico femminile, indagatrice del mondo dei sentimenti, e sceneggiatrice di successo di serie ...

Brescia dà l’addio a Maria Venturi, scrittrice e gionalista: Brescia. E’ morta martedì 20 febbraio, nella sua casa di Brescia, all’età di 90 anni, Maria Venturi, scrittrice, giornalista, sceneggiatrice ed ex direttrice di “Novella 2000” e “Annabella”. Nata a ...