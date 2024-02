Accoltellato mentre difende il fratello Quindicenne finisce all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una lite in strada tra suomaggiore e un altro ragazzo, lo ha spinto a intervenire. Ma ha avuto la peggio: il ragazzo di 15 anni è statoal torace. È successo ieri in via Canonica, nella zona di via Paolo Sarpi, alle 14.30. TrasportatoNiguarda, l’adolescente è stato medicato e dimesso nel giro di poche ore, con una prognosi di 60 giorni.il presunto aggressore è stato individuato dalla polizia: è un diciassettenne, arrestato per tentato omicidio. Tutti i coinvolti sarebbero di origine egiziana. Stando a quanto emerso finora, la scena si è svolta accanta a una fermata di mezzi pubblici: due fratelli, di 15 e 18 anni, sarebbero stati avvicinati da un altro ragazzo (che forse conoscevano) che avrebbe iniziato a litigare con il più grande. A un certo punto il più piccolo si ...