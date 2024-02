Accademia Carrara saluta “Tutta in voi la luce mia” | aperture serali speciali e biglietto ridotto

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bergamo.straordinarie eperre, nell’ultimo weekend di apertura,in voi lamia. Pittura di Storia e Melodramma, la mostra didi Bergamo. Venerdì 23 febbraio ore 9.00 > 23.00 visita guidata alle 20.30 Il weekend inizia con l’apertura serale straordinaria del museo fino alle 23 e uno speciale ingressoa euro 10 a partire dalle ore 17.30, con i gadget omaggio by Alfaparf e performance sonore in mostra a cura delle studentesse e degli studenti del Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo. Alle ore 20.30 visita guidata su prenotazione obbligatoria alla scoperta di personaggi, storie, gusti e sentimenti dell’epoca romantica. info e ...

Concerto: Salutarsi in musica: domenica 25 febbraio alle ore 10.00, 10.45 e 11.30, gli studenti dell’Orchestra a pizzico del Liceo Musicale “Secco Suardo” di Bergamo si esibiscono in Accademia Carrara con un programma che omaggia ...

Don't make a scene!: Domenica 25 febbraio, l'Accademia Carrara invita le famiglie in Museo per partecipare a coinvolgenti percorsi dedicati alla storia e alle scenografie del teatro ottocentesco. Domenica 25 febbraio, ...

Accademia, ’bocciata’ la direttrice. Il Tar annulla la nomina di Papucci: Baudinelli essendo in possesso dei requisiti ed essendo stato il primo candidato dei non eletti, dovrà essere proclamato direttore dell’Accademia di belle arti di Carrara. Viva soddisfazione per il ...