Abbiamo scoperto quanto va veloce un' auto di Formula 1

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)vauna1? È una delle domande ricorrenti che passano spesso nella mente degli appassionati, ma anche delle persone che magari guardano solo un Gran Premio ogni tanto e che non riescono a rendersi conto della velocità. Da un lato la televisione non aiuta, perché le riprese “rallentano” visivamente le, dall'altro la velocità massima è un tema di cui si parla relativamente poco perché non è così fondamentale ai fini del tempo sul giro. Ogni circuito, infatti, ha le sue caratteristiche e spesso i rettilinei non sono così lunghi, dunque è più importante essere veloci in curva, piuttosto che sul rettilineo. A volte è meglio che l'sia più lenta ma più manovrabile Di conseguenza la punta massima che può raggiungere una F1 non è un valore assoluto, ma dipende principalmente da ...