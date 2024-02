Abbandonato all' ingresso del pronto soccorso | muore 59enne

Come mostrato nell’odierno daytime di Amici 23, Ayle ha deciso di ritornare nella scuola dopo aver abbandonato il talent show di Canale 5. L’allievo ... (isaechia)

Università: record di abbandoni al primo anno, gli studenti non reggono la competizione: finalizzati all’orientamento e al tutorato per sostenere i ragazzi nella fase di scelta del percorso universitario, in modo da poter diminuire il tasso di abbandono dovuto ad un’errata opzione.

Campobasso. Rissa nel centro storico, residenti e commercianti alzano la voce: «Borgo abbandonato da tutti»: La rissa scoppiata lunedì in viale Marconi ha riacceso i riflettori sull’emergenza che da anni vivono i residenti e i commercianti del centro storico. Sebbene l’episodio non abbia avuto conseguenze gr ...

Resta senza benzina, lascia l’auto in mezzo alla tangenziale e se ne va: multa per i chilometri di coda: Un uomo ha abbandonato la sua automobile in mezzo alla carreggiata della strada statale 42: il veicolo si è fermato perché senza carburante ...