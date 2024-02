Abbadia | morto nel volo con la tuta alare | così lo hanno visto precipitare

È il pilota Alessandro Fiorito, il base jumper, morto in un incidente dopo un lancio con una tuta alare mercoledì di Abbadia anche se adesso risultava impegnato in una azienda individuale nel

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Lariana (Lecco), 22 febbraio 2024 – Il, il sogno di ogni uomo, fin dai tempi di Icaro. Era anche il sogno di Alessandro Fiorito, ex pilota di aerei commerciali, pensionato di 62 anni di Gallarate, con la passione per il base jumping, perché lontano dal cielo non riusciva proprio a starci. Ieri mattina l’ex comandante Fiorito si è schiantato al suolo, dopo essere saltato con la suadal Forcellino, una parete di 400 metri a picco sul lago di Como. Si è accorto che qualcosa non stava funzionando: ha provato ad aprire il paracadute, ma si è lo stesso schiantato a oltre 100 chilometri all’ora contro le rocce, per poi piombare al suolo da centinaia di metri d’altezza.Lariana, precipita dalla parete del Forcellino e muore: "Non ha funzionato la...