A Uzzano ecco la fibra ottica Quasi 3mila immobili collegabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Firenze, 21 febbraio 2024 – Abitanti di, nel Pistoiese, c'è una buona notizia: da oggi questo comune disporrà dellagrazie al lavoro di Open Fiber e al contributo della Regione Toscana. AOpen Fiber l’azienda ha steso una nuova rete di oltre 31 chilometri di lunghezza che vede al momento 2.939 unitàarinelle zone diCastello, Sant’Allucio, Fornaci, Santa Lucia, Molinaccio, La Costa, Torricchio e Forone. Il servizio è già disponibile per i cittadini, l’infrastruttura rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Nell’ambito del progetto sono stati raggiunti vari punti di interesse per la cittadinanza tra cui il Comune, il Palazzo del Capitano, la palestra comunale e alcune ...