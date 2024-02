A rischio anche il pozzo Il caso sbarca a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nei giorni scorsi il Comitato di quartiere ha raccolto quasi 700 firme per una petizione per richiedere che il progetto dello svincolo di Serravalle A4 - A52 in via Gentili tenga conto di un pozzetto di acqua potabile a pochi metri dal cantiere, con cui i cittadini della zona si lavano, cucinano e vivono, finora non considerato dal progetto. L’europarlamentare Mariangela Danzì presenterà la petizione alla Commissione del Parlamento europeo Peti (esamina e segue le petizioni, fungendo da ponte tra i cittadini e le istituzioni). La petizione verrà ovviamente presentata al sindaco di Monza, alla Provincia e alla Regione. "Noi non siamo contrari a ogni infrastruttura, a prescindere – sottolinea Danzì – Ma l’Europa ha varato numerose e precise norme di salvaguardia dell’ambiente, da cui dipendela salute di chi lo abita e ha indicato come via da seguire la ricerca ...