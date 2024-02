A processo per l’omicidio dell’imprenditore Battaglia dei difensori per evitare gli ergastoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tutti e quattro gli imputati erano presenti ieri mattina per la prima udienza in Corte d’Assise (presidente Patrizia Ingrascì, a latere la collega Francesca Mazza) delperdi Angelo Bonomelli, 80 anni, imprenditore delle pompe funebri di Trescore Balneario, e proprietario di Vila Ortensie, a Sant’Omobono Terme, narcotizzato con gocce di Rivotril nel caffè, rapinato e poi abbandonato nella sua auto, un suv Freemont Fiat, al freddo, a Entratico, la sera del 7 novembre del 2022. I quattro devono rispondere di omicidio volontario con dolo eventuale aggravato dai futili motivi, dall’uso di sostanze venefiche e dal nesso teleologico, ovvero aver ucciso per mettere a segno la rapina. L’accusa è di aver narcotizzato l’imprenditore per rubargli l’orologio d’oro Longines del valore di oltre 8mila euro, il telefonino e 120 euro in contanti. ...