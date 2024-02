A processo per evasione per Pietro Genovese | fu condannato per duplice omicidio stradale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilper, citato a giudizio per, è stato fissato al prossimo 20 marzo. Il ventenne, figlio del regista Paolo, è statoin via definitiva a cinque anni e quattro mesi di carcere per l’di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, le 16enni romane travolte e uccise la sera del 22 dicembre del 2019 su corso Francia. La vicenda risale al 16 gennaio del 2022. Quel giorno i carabinieri della compagnia Parioli, secondo quanto sostiene l’accusa, si sono recati sotto casa della famiglia di, nella zona del quartiere Trieste, per effettuare un controllo di rito. Hanno citofonato varie volte senza però ottenere risposta. I militari pur essendo in possesso del telefono cellulare dell’indagato non ...

