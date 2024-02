A O U Ruggi di Salerno | lavoratori in stato di agitazione | i sindacati spiegano il perché

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Non ci sono risposte sul Pronto soccorso, ormai al collasso, e non vengono ascoltate le proposte dei. L’Azienda propone soluzioni inadeguate, come l’attribuzione di incarichi funzionali, pensando che il problema sia la gestione del personale interno, e non invece la questione strutturale, la carenza di medici, e il mancato dialogo con il territorio e l’ASL”. Sono alcune delle motivazioni illustrate questa mattina in conferenza stampa dai rappresentanti sindacali di FP CGIL, UIL FPL e Fials, alla base della dichiarazione dellodidi tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera. Il Segretario Generale della FP CGILAntonio Capezzuto ha denunciato con forza l’assenza totale di relazioni sindacali da parte della Direzione strategica con le ...

I problemi non finiscono mai. Le liste d’attesa infinite al Ruggi di Salerno sono ancora in attesa di essere definitivamente sbloccate. Come ... (zon)

CCSC, lodevole iniziativa in collaborazione con la Salernitana: donazione al reparto pediatrico del Ruggi: Scende in campo la tifoseria salernitana. Lo fa per sposare un'altra lodevole iniziativa a sfondo benefico rivolta a chi, purtroppo, non potrà trascorrere delle serene ...

Paura a Salerno, incendio in una palazzina: un uomo è rimasto ustionato: Momenti di apprensione questa mattina a Salerno, dove un incendio ha avvolto una palazzina in Via Irno. Un uomo è rimasto ustionato ad un braccio è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ...

Incendio divampa in una palazzina a Salerno. Un uomo rimane ustionato: Nel divampare delle fiamme, un uomo ha riportate ustioni ad un arto per cui si è reso necessario il trasferimento al “Ruggi” di Salerno.